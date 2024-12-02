Рекрутер Быханов: работодатель за серую зарплату может получить штраф в размере 20% от суммы невыплаченного налога

До сих пор распространена практика, когда трудовые отношения сотрудника и работодателя заключаются в получении заработной платы в конверте. В этом случае последнего могут привлечь к ответственности за невыполнение обязанности по перечислению налогов. Об этом рассказал управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в беседе с радио Sputnik .

Специалист отметил, что при выплате серой зарплаты работодатель рискует получить штраф в размере 20% от невыплаченной суммы налога. Кроме того, его могут обязать выплатить все недоначисленные суммы и пени за просрочку.

Сегодня безопасной и законной альтернативой серой зарплате служат трудовые договоры оказания услуг или договоры с ИП, с самозанятыми, заключил Быханов.