Рекрутер Быханов: при переходе на работу к бывшему начальнику нужно оценивать требования и личные амбиции

Порядка 75% сотрудников в конечном итоге испытывают неудачу при переходе на работу к бывшему начальнику. Это связано с тем, что многие руководители используют бывших работников в качестве «подпорок» в проектах, заявил управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радио Sputnik.
«Как итог − люди срываются с хороших позиций и увольняются из достойных компаний. В 75% случаев все эти стартапы заканчиваются неудачей», — отметил эксперт.
Быханов посоветовал при получении предложения о работе от бывшего начальника рассматривать вакансию прежде всего с целью выбора для себя лучшего варианта. Нужно учитывать не уровень контакта, а требования и личные амбиции, резюмировал специалист.
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