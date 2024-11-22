Рекрутер Быханов: при переходе на работу к бывшему начальнику нужно оценивать требования и личные амбиции

Порядка 75% сотрудников в конечном итоге испытывают неудачу при переходе на работу к бывшему начальнику. Это связано с тем, что многие руководители используют бывших работников в качестве «подпорок» в проектах, заявил управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радио Sputnik .

«Как итог − люди срываются с хороших позиций и увольняются из достойных компаний. В 75% случаев все эти стартапы заканчиваются неудачей», — отметил эксперт.

Быханов посоветовал при получении предложения о работе от бывшего начальника рассматривать вакансию прежде всего с целью выбора для себя лучшего варианта. Нужно учитывать не уровень контакта, а требования и личные амбиции, резюмировал специалист.