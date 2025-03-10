Рекордное количество петербуржцев приняли участие в голосовании за премию «Город в лицах»

Премия «Город в лицах» от газеты «Петербургский дневник» вновь привлекла особое внимание горожан. За четыре недели голосования в нем приняли участие 30 тысяч человек, что превышает показатели прошлых лет, отметили в редакции.
До 20 марта жители Северной столицы имеют возможность выбрать лучших специалистов в 11 номинациях. Среди них — работники образования, культуры, транспорта, медицины, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, а также детские тренеры, сотрудники промышленного сектора, туризма и прочие.
Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье
Диагностическое отделение детской поликлиники № 2 отремонтировали в Мытищах
Спасатели Подмосковья освободили полуторагодовалого ребенка из запертой машины в Ступине
Чаепитие для семей участников СВО прошло в Апрелевке
Рухнувший в Раменском беспилотник с надписью на украинском сняли на видео
Врачи НИКИ детства напомнили об уникальном методе лечения гепатита С в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте