Рекордное количество петербуржцев приняли участие в голосовании за премию «Город в лицах»

Премия «Город в лицах» от газеты «Петербургский дневник» вновь привлекла особое внимание горожан. За четыре недели голосования в нем приняли участие 30 тысяч человек, что превышает показатели прошлых лет, отметили в редакции.

До 20 марта жители Северной столицы имеют возможность выбрать лучших специалистов в 11 номинациях. Среди них — работники образования, культуры, транспорта, медицины, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, а также детские тренеры, сотрудники промышленного сектора, туризма и прочие.

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