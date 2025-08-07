Реконструкцию двух котельных в Тюмени завершат к 25 сентября

В рамках летней ремонтной кампании АО «УСТЭК» занимается модернизацией двух значимых объектов тепловой инфраструктуры Тюмени — котельных № 2 и № 19. Работы планируют завершить к 25 сентября, сообщил nashgorod.ru .

На котельной № 19 полным ходом идут монтажные работы. Там производится установка тепломеханического и электрического оборудования, прокладка трубопроводных магистралей и кабельных линий, проводятся инженерные коммуникации в границах земельного участка.

На котельной № 2 уже выполнен основной объем внутреннего монтажа коммуникационных систем. Сейчас рабочие заняты прокладкой наружных инженерных сетей.