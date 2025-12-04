Рейд по выявлению не оплативших штрафы водителей провели в Петербурге

Судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд по выявлению водителей, не оплативших штрафы. Мероприятие проходило в Выборгском районе Санкт-Петербурга в течение двух дней. Об это сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.

Специалисты оперативно проверяли водителей на местах остановки транспортных средств. В ходе рейда задержали владельца автомобиля Skoda Octavia, который накопил 114 неоплаченных штрафов на общую сумму 330 тысяч рублей. Поскольку оплатить долг на месте он не смог, машину отправили на штрафстоянку.

Два других водителя предпочли оплатить задолженности, чтобы избежать эвакуации. Один из них, управляющий Mitsubishi Lancer, погасил почти 100 штрафов на сумму 176 тысяч рублей, включая исполнительский сбор, через мобильное приложение. Третий автомобилист выплатил 93 тысячи рублей за свой Kia Optima.