Рейд по устранению незаконной торговли прошел возле метро в Санкт-Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга успешно завершился рейд против незаконной уличной торговли. Правоохранительные органы совместно с прокуратурой провели операцию и изъяли большое количество продукции. Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на представителей комитета по контролю за имуществом города.

По информации ведомства, рейд правоохранительных органов и прокуратуры Невского района позволил пресечь работу несанкционированных торговых точек. Операция прошла у станций метро «Ломоносовская», «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков».

Рейд провели на основании обращений граждан и данных от специалистов ЦПЭИГИ. В результате изъяли около 300 килограммов овощей и фруктов, а также три мешка непродовольственных товаров: трикотажные изделия, бижутерия и очки.

Изъятая продукция будет утилизирована согласно установленным правилам. Работа по выявлению и пресечению незаконной торговли продолжается.