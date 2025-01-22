Редкое явление. На Алтайский край обрушилась зимняя гроза

В нескольких районах Алтайского края было зафиксировано редкое погодное явление — зимняя гроза. В регионе действует штормовое предупреждение и введен режим повышенной готовности, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

В социальных сетях появились видеозаписи, снятые жителями Алтайского края из разных уголков региона. На этих кадрах запечатлена мощная снежная буря, сопровождаемая раскатами грома и вспышками молний.

«Конечно, это редкое явление. Это когда на теплую влажную воздушную массу поступает холодный воздух. И тогда образуются снежинки кристаллические на фоне водяного пара, поэтому при соприкосновении друг с другом они дают такие разряды», — объяснил собеседник агентства.

Когда холодный фронт проходит через теплую влажную массу воздуха, могут наблюдаться грозовые явления. Однако, повторю, это довольно редкое явление. В летнее время гроза обычно сопровождается дождем, а зимой — снежной крупой и снегом.

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение и введен режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра, скорость которого может достигать 30 метров в секунду. С 22 по 24 января в Алтайском крае ожидается значительное понижение температуры до -34 градусов. Из-за метелей в регионе ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на трех дорогах.

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