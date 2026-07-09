Realme: для большинства россиян разряженный телефон в чужом городе страшнее, чем отсутствие денег

Более половины россиян беспокоятся о том, что их смартфон может быстро разрядиться. Это показал опрос, который провел бренд realme среди тысячи пользователей смартфонов. Аналитики посвятили исследование автономности и привычкам зарядки, сообщил «Ридус» .

Результаты опроса показали, что многие люди считают текущую емкость аккумуляторов своих устройств недостаточной. Если бы более емкая батарея не означала более толстый, тяжелый или дорогой смартфон, 59,3% выбрали бы 7000 мАч и более, а 76% — от 6000 мАч и выше. При этом сегодня почти две трети опрошенных (63,7%) пользуются смартфонами с батареей менее 6000 мАч.

Половина пользователей ставит телефон на зарядку дважды в день и чаще. Многие нервничают и ищут зарядку уже при 10–19% заряда. 67% хотя бы иногда заряжают телефон «на всякий случай», когда заряда еще много. А остаться в незнакомом городе с разряженным телефоном без возможности зарядки для 48,7% страшнее или так же страшно, как остаться без денег.

Исследование также показало, что деградация батареи в первые три года использования — распространенное явление. Из-за этого 45,2% покупают новый смартфон, а не меняют аккумулятор.

Таким образом, емкость аккумулятора становится важным фактором при выборе смартфона. Современные сценарии использования устройства — стриминг и always-on VPN — сжигают заряд быстрее, чем ожидалось. Поэтому пользователи стремятся к более емким батареям, чтобы избежать проблем с автономностью.