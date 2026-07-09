Realme: для большинства россиян разряженный телефон в чужом городе страшнее, чем отсутствие денег
Более половины россиян беспокоятся о том, что их смартфон может быстро разрядиться. Это показал опрос, который провел бренд realme среди тысячи пользователей смартфонов. Аналитики посвятили исследование автономности и привычкам зарядки, сообщил «Ридус».
Результаты опроса показали, что многие люди считают текущую емкость аккумуляторов своих устройств недостаточной. Если бы более емкая батарея не означала более толстый, тяжелый или дорогой смартфон, 59,3% выбрали бы 7000 мАч и более, а 76% — от 6000 мАч и выше. При этом сегодня почти две трети опрошенных (63,7%) пользуются смартфонами с батареей менее 6000 мАч.
Половина пользователей ставит телефон на зарядку дважды в день и чаще. Многие нервничают и ищут зарядку уже при 10–19% заряда. 67% хотя бы иногда заряжают телефон «на всякий случай», когда заряда еще много. А остаться в незнакомом городе с разряженным телефоном без возможности зарядки для 48,7% страшнее или так же страшно, как остаться без денег.
Исследование также показало, что деградация батареи в первые три года использования — распространенное явление. Из-за этого 45,2% покупают новый смартфон, а не меняют аккумулятор.
Таким образом, емкость аккумулятора становится важным фактором при выборе смартфона. Современные сценарии использования устройства — стриминг и always-on VPN — сжигают заряд быстрее, чем ожидалось. Поэтому пользователи стремятся к более емким батареям, чтобы избежать проблем с автономностью.