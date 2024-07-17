РБК: пропускная способность станции метро «Чернышевская» в Петербурге выросла на 15%

Ежесуточный показатель пропускной способности станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге вырос на 15%, до 52 тысяч пассажиров благодаря замене оборудования. Об этом сообщил РБК.

Сейчас в часы-пик станция способна принимать 16 тысяч человек на вход и 13 тысяч человек на выход. В ходе реконструкции специалисты установили дополнительные турникеты и сделали еще один эскалатор.

Как сообщил сайт Neva.Today, на фоне ожидаемого открытия станции аренда на офисы вблизи «Чернышевской» уже в июне выросла в цене на 2-3%.