РБК: пропускная способность станции метро «Чернышевская» в Петербурге выросла на 15%
Ежесуточный показатель пропускной способности станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге вырос на 15%, до 52 тысяч пассажиров благодаря замене оборудования. Об этом сообщил РБК.
Сейчас в часы-пик станция способна принимать 16 тысяч человек на вход и 13 тысяч человек на выход. В ходе реконструкции специалисты установили дополнительные турникеты и сделали еще один эскалатор.
Как сообщил сайт Neva.Today, на фоне ожидаемого открытия станции аренда на офисы вблизи «Чернышевской» уже в июне выросла в цене на 2-3%.
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