РБК: доходы россиян от онлайн-платформ выросли на 40% за последние два года

Исследование Института социальной политики НИУ ВШЭ показало, что за два года доходы россиян, работающих через различные онлайн-платформы, выросли более чем на 40%. Об этом написало издание РБК .

Как уточнило ИА НСН, больше всего заработок увеличился у тех граждан, для кого работа на онлайн-платформах является основным видом деятельности.

В исследовании также говорится, что число россиян, которые вовлечены в платформенную экономику, за два года выросло до 16%. Количество тех, кто регулярно работает через платформы, увеличилось с 3,2% до 3,5%.