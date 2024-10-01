Разработчик сайта Кремля Геллер: VK решил сотрудничать с государством ради получения конкурентного преимущества на рынке

Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с ИА НСН прокомментировал решение холдинга VK начать сотрудничество с государством в рамках разработки приложения «Госуслуги Культура».

По его словам, это связано с желанием холдинга получить конкурентное преимущество на рынке.

«Они наверняка почувствовали, что им нужны какие-то интеграции с государством, как сервисные преимущества над другими подобными, например, „Афишей.ру“, которые занимаются культурой и развлечениями», — сказал Геллер.

Ранее издание «Коммерсант» писало, что VK начал искать разработчиков приложения «Госуслуги Культура» для молодежной программы «Пушкинская карта».