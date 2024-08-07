Разработчик Геллер назвал непростым процесс перевода языка чиновников с помощью нейросетей

В России могут упростить общение чиновников с населением. Переводить их язык на понятный для всех смогут нейросети, однако сам процесс преобразования будет непростым, рассказал  разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, формальный чиновничий язык довольно точный и зачастую его действительно нельзя перефразировать. Многие упрощенные фразы могут трактоваться совсем иначе.

Чтобы серьезно заняться этим вопросом, дополнительно необходимы мотивация и эмпатия, отметил Геллер.

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