Разгуливающий у школы с автоматом и в каске мальчик напугал жителей Улан-Удэ

Фото: Пресс-служба МВД

В Улан-Удэ рядом со школой № 17 разгуливал мальчик в полной боевой экипировке и с игрушечным автоматом. Перепуганные местные жители вызвали правоохранителей, сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

Прибывшие по адресу сотрудники полиции быстро нашли подростка, который находился около образовательного учреждения с предметом, похожим на оружие.

Как выяснилось, это был шестиклассник. Он объяснил правоохранителям, что после школьной линейки переоделся в страйкбольную форму, взял с собой пластмассовый игрушечный автомат и пошел в учебное заведение за другом, с которым планировал провести время. Мальчик также заверил, что не хотел напугать ни детей, ни их родителей.

Полицейские начали проводить проверку после случившегося.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге: одиннадцатиклассник ради шутки пришел в школу в страйбольном костюме и с оружием. Молодого человека быстро задержали бойцы Росгвардии.

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