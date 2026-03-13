Расширение трассы запланировали на границе Пермского края и Свердловской области

На границе Пермского края и соседнего региона планируется расширение трассы «Горнозаводск — граница Свердловской области». Дорога обеспечивает кратчайший путь в Свердловскую область с севера Прикамья, написал сайт properm.ru .

Краевое управление автодорог и транспорта ищет подрядчика для устройства дополнительных полос движения на участке 13–14 км в сторону подъема. Начальная цена контракта составляет 178 млн 147 тыс. 147 рублей. Работы необходимо завершить в октябре текущего года.

Предварительно рабочим нужно будет убрать знаки и ограждения, провести фрезерование старого покрытия и вырубку мешающих деревьев.