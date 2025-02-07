РАНХиГС: выпускники МГУ и ВШЭ делают наиболее успешную карьеру в сфере управления

Скорость продвижения по карьерной лестнице и шансы занять руководящую позицию зависят главным образом от учебного заведения, которое окончил человек, и его первого опыта работы. Личностные качества играют лишь второстепенную роль. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Согласно данным аналитиков, наиболее стремительную и успешную карьеру в управлении делают выпускники четырех российских вузов: МГУ имени М. В. Ломоносова, РАНХиГС, Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Самые низкие показатели по уровню занимаемых должностей отмечены у бывших студентов Горного, Томского государственного, Санкт-Петербургского политехнического и Сибирского федерального университетов. Выпускники этих учебных заведений чаще предпочитают отраслевую и экспертную карьеру, добавил «ФедералПресс».