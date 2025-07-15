Rambler&Co: эмоциональное присутствие и участие в жизни ребенка назвали главными признаками хороших отцов

Медиахолдинг Rambler&Co провел исследование среди более чем 85 тысяч пользователей, чтобы выяснить, какие ценности должны быть у современных отцов. С результатами опроса ознакомился сайт RT .

По данным аналитиков, обе группы респондентов (отцы и матери) единогласно выделили эмоциональное присутствие и активное участие в жизни ребенка как основные качества хорошего отца, получив по 35% голосов.

Однако дальнейшие приоритеты различаются: матери подчеркивают значимость ежедневной вовлеченности и ответственности (30%), в то время как отцы акцентируют внимание на терпении, спокойствии и чувстве юмора (24%), а также на финансовой стабильности (21%).

Основной преградой для более активного участия мужчин в воспитании детей обе группы считают рабочую нагрузку: 32% отцов и 18% матерей отметили этот фактор.

При этом 59% матерей считают, что для активного участия в воспитании главное — желание, а не обстоятельства. Среди отцов такой точки зрения придерживаются 55%.