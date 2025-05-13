Rambler&Co: 30% россиян считают длинные выходные способом борьбы с выгоранием

Почти треть жителей России (32%) восстанавливают силы в обычные выходные, а еще 29% борются с эмоциональным истощением во время длинных праздников в январе и мае. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования Rambler&Co.

В опросе приняли участие 90 913 интернет-пользователей. Каждый пятый из них (20%) старается перераспределять нагрузку, 18% подыскивают новое место работы. Только 1% обращается за помощью к специалистам.

Главными признаками выгорания респонденты назвали утрату интереса к работе (39%), хроническую усталость (25%), опустошение и раздражительность (25%). Еще 11% пожаловались на проблемы со сном, концентрацией и самодисциплиной.