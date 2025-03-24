Радио Sputnik: «период охлаждения» повысит цены на авиабилеты

Перевозчики будут повышать стоимость авиабилетов и железнодорожных билетов после введения «периода охлаждения», чтобы не обанкротиться. Об этом рассказал радио Sputnik заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов.

Российские авиакомпании и РЖД могут ввести «период охлаждения» для пассажиров, позволяющий бесплатно отменять или переоформлять билеты в течение определенного времени после покупки. Инициативу, предложенную Союзом пассажиров, Минтранс направил на оценку ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

По мнению Зотова, эта инициатива может повлечь за собой повышение стоимости билетов. Эксперт пояснил, что цены на авиабилеты или на поезда вырастут, потому что все риски будут закладываться в билеты, и за риски будет платить тот, кто не делает ошибок.

Глава общероссийского объединения пассажиров добавил, что поддерживает инициативу, но в другой концепции, когда у пассажира есть возможность вносить изменения без ограничений по времени, но согласно выработанным критериям.