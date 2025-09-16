Работы по реконструкции парка «За Саймой» в Сургуте выполнены на 50%

В Сургуте продолжается реконструкция парка «За Саймой» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы ведутся на участке, соединяющем детскую площадку «Ботаника» с улицей Университетской, написал сайт muksun.fm .

Подрядчик планирует уложить тротуарную плитку с бордюрным камнем на площади около 5 000 квадратных метров. Дизайн дорожек функционально разделен: светлая плитка предназначена для прогулок, а красная — для активного отдыха, бега и передвижения на велосипедах и самокатах.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 50 процентов.