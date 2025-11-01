Работы по реконструкции Ордынской трассы стартовали под Новосибирском

В Новосибирской области начались работы по реконструкции важного участка дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар», соединяющего регион с Казахстаном. Заместитель министра транспорта региона Антон Мирошниченко лично посетил стройплощадку и отметил, что расширение дороги до четырех полос значительно повысит ее пропускную способность, написал сайт atas.info .

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Планируется расширить участок протяженностью более трех километров, обустроить остановки общественного транспорта, оборудовать освещение и пешеходные переходы. В населенных пунктах вдоль трассы появятся специальные шумозащитные экраны.

Основные строительные работы сконцентрированы в районе поселков Красный Восток и 8 марта. Для удобства автомобилистов предусмотрена отдельная полоса для транспорта, обслуживающего жилые и производственные зоны, прилегающие к трассе.

Завершить реконструкцию планируется осенью 2028 года.