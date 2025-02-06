Работодателям раскрыли рецепт успешного найма россиян

Россияне могут заменить иностранцев на рынке труда. Об этом заявил директор аутсорсинговой компании по предоставлению линейного персонала Алексей Жилов, комментируя ситуацию с ужесточением миграционной политики.

На фоне последних изменений в законодательстве многие снова заговорили о нехватке рабочих рук в стране. Однако специалисты в сфере найма уверены, что россияне способны заменить мигрантов: нужны разнорабочие, комплектовщики, водители и другие. К тому же у россиян множество преимуществ перед мигрантами.

«Негрязный труд и хорошая заработная плата. Вот рецепт успешного найма россиян и белорусов. А также хорошее отношение и бытовые условия», — подчеркнул Жилов.

По его словам, россиянам проще объяснить рабочий функционал как минимум из-за знания языка. Офисный труд давно уступает рабочему — за последние два года рынок выровнял позиции в сторону рабочих профессий.

«Последние два года наблюдаю тенденцию — из наших регионов, из Белоруссии, увольняются учителя из школ, воспитатели детских садов, младшие медработники, инженерные специальности. С таких позиций люди уходят и реально идут работать на вахту, на заводы», — добавил эксперт.

Возможное завершение СВО поспособствует притоку людей на рабочие специальности.

«В целом, конечно же, людей с СВО очень ждут. Это будет большая помощь в сферах строительства, тяжелых производств, где хороший доход. Люди с СВО дадут рынку вздохнуть с облегчением», — заключил специалист.

С 5 февраля в России вступили в силу изменения в законодательстве о миграционной политике. Нелегалов внесут в реестр контролируемых лиц, им запретят покупать недвижимость и автомобили, а также заключать браки.