«Работа.ру»: в небольших компаниях молодежь не задерживается дольше двух лет

Разница в оплате между специалистами с опытом в два-три года и новичками составляет около 10%, сообщил в беседе с ИА НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Он отметил, что молодые сотрудники зачастую отклоняют предложенную работу.

«Выпускники учебных заведений в настоящий момент хотят зарабатывать не меньше денег, чем специалист с опытом. <…> Иногда молодые кандидаты просто отказываются от работы, так как их не устраивает предложение, небольшая зарплата», — рассказал эксперт.

По его словам, срок построения карьеры зависит от размера компании. В крупных организациях есть четко разработанная система карьерного роста. У сотрудников небольших предприятий увеличение зарплаты обычно происходит только при смене работы. Некоторые наниматели осознанно идут на то, чтобы дать новичкам необходимый опыт, понимая, что в среднем через пару лет они перейдут в другую компанию.