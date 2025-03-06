Результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», показали, что большинство россиян (75%) считают главным критерием успешной карьеры удовольствие от выполняемой работы. Об этом сообщил «Известия» .

Высокий доход (71%) и профессиональный рост (64%) также остаются важными аспектами. Важность сбалансированной жизни, сочетающейся с семейными обязанностями и личностным развитием, признали 44% респондентов. Однако достижение руководящих позиций и общественное признание оказались менее приоритетными для опрошенных (25% и 19% соответственно).

Среди препятствий на пути к успеху в карьере участники опроса выделили страх перед изменениями (47%), возрастные ограничения (43%) и нехватку необходимых связей (40%). Отсутствие готовности брать на себя ответственность отметили 37%, а недостаток дисциплины — 35%.