Работа.ру: Сочи стал лидером среди городов, где россияне хотели бы провести старость

Переехать в другой город для того, чтобы встретить там старость, мечтают 40% россиян. Об этом пишет сайт «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

По данным опроса, больше всего людей хотели бы жить на пенсии в Сочи — этот город выбрали 23% респондентов. Еще 15% отдали предпочтение Анапе, по 11% голосов набрали Москва и Санкт-Петербург, 10% респондентов выбрали Калининград.

Большинство россиян планируют финансировать переезд из собственных накоплений (65%), другие хотят продать имеющееся жилье, чтобы купить новый дом (47%). Среди основных причин переезда — теплый климат (63%), живописные виды и комфорт города (49%), а также близость моря (45%).