«Работа.ру»: поиск вакансий стоит планировать на первую половину дня

Большинство вакансий публикуют на сайтах объявлений по вторникам. Другими секретами поиска работы поделилась директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Известиями».
Специалист посоветовала соискателям планировать активный поиск и откликаться на предложения в первой половине рабочего дня. Именно в этот период появляются новые объявления.
«Мы видим, что в этом году активность работодателей в зависимости от дня недели меняется слабо, но по часам рекрутеры обычно открывают новые предложения в послеобеденное время», — отметила Санина.
По данным аналитиков, интенсивность найма сотрудников в различных отраслях может различаться. Например, в сфере информационных технологий наибольшее количество вакансий публикуется по средам после полудня.
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