«Работа.ру»: почти 40% россиян собираются работать в новогодние праздники
Почти половина россиян, а именно 39%, собираются работать в длинные новогодние выходные. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на исследования, проведенные сервисами «Работа.ру» и «Подработка».
Опрос провели среди 3,5 тысячи человек. Из тех, кто будет трудиться в праздники, часть собирается подрабатывать курьерами и таксистами.
Также среди популярных профессий аниматоры, сборщики заказов, разнорабочие, фотографы, ведущие праздников.
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