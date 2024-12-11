«Работа.ру»: почти 40% россиян собираются работать в новогодние праздники

Почти половина россиян, а именно 39%, собираются работать в длинные новогодние выходные. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на исследования, проведенные сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

Опрос провели среди 3,5 тысячи человек. Из тех, кто будет трудиться в праздники, часть собирается подрабатывать курьерами и таксистами.

Также среди популярных профессий аниматоры, сборщики заказов, разнорабочие, фотографы, ведущие праздников.

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