«Работа.ру»: наниматели стали чаще выбирать выпускников без опыта

Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», высказался против введения квот для работодателей на трудоустройство молодых специалистов. В данных мерах нет большой необходимости, сообщил эксперт в беседе с ИА НСН .

По его мнению, отсутствие опыта не является препятствием для успешного поиска работы молодыми людьми, поскольку количество просмотров резюме начинающих специалистов за 2024 год удвоилось.

«Сегодня в целом видим на рынке труда, что интерес работодателей к молодым специалистам растет. Это связано с дефицитом кадров, работодатели все чаще открывают резюме выпускников без опыта», — отметил Ветерков.

Он также добавил, что для рабочих специальностей квоты не нужны, так как спрос на них высок, особенно в регионах, где расположены технические вузы.