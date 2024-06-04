«Работа.ру» и СберПодбор: россияне назвали высокомерие самым раздражающим качеством руководителя

Сервисы «Работа.ру» и СберПодбор выяснили, какие качества руководителей раздражают россиян больше всего. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».

Так, лидером в числе «красных флагов» стало высокомерие. За это качество проголосовали 83% респондентов. Кроме того, в топ попали лживость, грубость, предвзятость и жадность.

Ценят сотрудники в своем лидере хорошие коммуникативные навыки и отмечание потенциала. Работникам также оказалась важна поддержка карьерного роста.

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