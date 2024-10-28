«Работа.ру» и «СберПодбор»: 12% россиян согласны на собеседование с нейросетью

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, что только 12% российских граждан готовы пройти собеседование, где в качестве специалиста по подбору персонала будет нейросеть. Об этом сообщил RT.
Еще 55% высказались против подобного предложения, назвав его сомнительным. Около 40% опрошенных поддержали идею использования алгоритмов только для некоторых специальностей, а 4% не портив применения ИИ.
В опросе подчеркивается, что решение по поводу ИИ на собеседовании у 33% участников опроса зависит от желания работать в конкретной компании.
Всего в исследовании поучаствовали более 3,5 тысячи респондентов.
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