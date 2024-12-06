«Работа.ру» и «СберАвто»: Петербург стал самым популярным направлением для новогодних путешествий в 2024 году

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» провели исследование и составили список самых популярных направлений для новогодних путешествий в 2024 году. Результаты опроса опубликовала GazetaSPb .

Лидером стал Санкт-Петербург, за который проголосовали 40% респондентов. На втором месте рейтинга оказалась российская столица, набравшая 35% голосов. Следом идут Великий Устюг (26%), Байкал (25%) и Карелия (22%).

Участники опроса также рассказали, на что обращают внимание при выборе места для отдыха. Для 55% важно наличие интересных достопримечательностей. Рассматривая способы передвижения во время путешествий, 39% респондентов выбрали автомобиль.