«Работа.ру» и «Киберпротект»: 10% сотрудников в РФ не учитывают правила информационной безопасности

Аналитики сервиса «Работа.ру» и IT-компании «Киберпротект» опросили более 3,5 тысячи россиян. Таким образом они выяснили, нарушают ли сотрудники различных организаций правила кибербезопасности. Результаты исследования опубликовал RT.

Так, постоянно учитывают данные требования 38% участников. Еще 42% знают о правилах, но не всегда их соблюдают. Самыми ответственными в этом вопросе оказались IT-специалисты.

А вот 10% респондентов заявили, что не выполняют инструкции по информационной безопасности. Столько же и вовсе не пользуются компьютером в трудовой деятельности.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте