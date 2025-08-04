«Работа.ру»: более 30% россиян переносили отпуск в 2025 году

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что треть россиян (32%) переносила отпуск в текущем году. RT опубликовал результаты опроса.

Среди причин, по которым россияне сдвигали время отдыха, лидирует загруженность на работе — так ответили 37% респондентов. Еще 30% признались, что сделали это из-за финансовых причин, а 22% отметили семейные обстоятельства.

Кроме того, 18% опрошенных перенесли отдых из-за изменений в планах поездки и бронирования, а 17% — из-за смены работы. Всего в исследовании приняли участие 3,2 тысячи человек.