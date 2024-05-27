«Работа.ру»: более 20% россиян одобряют легкий флирт на отдыхе

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, как россияне относятся к курортным романам. Результаты опубликовали « Известия ».

Так, 21% участников заявили, что одобряют легкий флирт на отдыхе. Еще 34% выразили нейтральную позицию по этому вопросу. А по мнению 41%, партнеры должны быть верны друг другу в любой ситуации.

По данным экспертов, 34% опрошенных предпочитают отправляться в отпуск только со второй половинкой. Большинство из указанных респондентов — мужчины.