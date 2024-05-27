«Работа.ру»: более 20% россиян одобряют легкий флирт на отдыхе
Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, как россияне относятся к курортным романам. Результаты опубликовали «Известия».
Так, 21% участников заявили, что одобряют легкий флирт на отдыхе. Еще 34% выразили нейтральную позицию по этому вопросу. А по мнению 41%, партнеры должны быть верны друг другу в любой ситуации.
По данным экспертов, 34% опрошенных предпочитают отправляться в отпуск только со второй половинкой. Большинство из указанных респондентов — мужчины.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте