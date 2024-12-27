«Работа.ру»: 72% россиян планируют попросить в новогоднюю ночь здоровья

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и узнали, какие желания будут загадывать россияне в новогоднюю ночь. RT опубликовал результаты.

Исследование показало, что 72% опрошенных хотели бы пожелать себе и своим близким здоровья. Еще 37% респондентов надеются на спокойную жизнь без потрясений, а 36% стремятся обрести личное счастье.

В пятерку популярных пожеланий вошли и материальные ценности: 25% участников опроса мечтают найти чемодан с миллионом рублей, а 24% планируют приобрести недвижимость или автомобиль.

Эксперты отмечают, что 23% опрошенных стремятся найти свое призвание, а 20% мечтают отправиться в путешествие всей жизни.15% респондентов хотят встретить истинную любовь, 7% выбрали бы возможность работать удаленно целый год, а 4% планируют завести домашнее животное.

Всего в опросе поучаствовали более 3,5 тысячи человек.