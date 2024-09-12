«Работа.ру»: 71% россиян назвали профессию курьера самой легкой для трудоустройства

Более 71% россиян считают, что самая простая профессия для трудоустройства в стране — курьер. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

На втором месте в рейтинге расположилась сфера обслуживания. Так, 45% соотечественников выделили профессии официантов и кассиров как самые легкие для трудоустройства. Еще 32% опрошенных отметили работу охранника, 27% — работу в логистике.

При этом 72% респондентов считают, что для перечисленных выше профессий не требуется специального образования и серьезных компетенций.