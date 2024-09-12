«Работа.ру»: 71% россиян назвали профессию курьера самой легкой для трудоустройства

Более 71% россиян считают, что самая простая профессия для трудоустройства в стране — курьер. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
На втором месте в рейтинге расположилась сфера обслуживания. Так, 45% соотечественников выделили профессии официантов и кассиров как самые легкие для трудоустройства. Еще 32% опрошенных отметили работу охранника, 27% — работу в логистике.
При этом 72% респондентов считают, что для перечисленных выше профессий не требуется специального образования и серьезных компетенций.
Путин рассказал о планах подписания нового договора с Ираном
Первая в Подмосковье школа креативных индустрий открылась в Орехово-Зуеве
Потери ВСУ в Курской области превысили 12 тысяч человек
Еще 20 километров тросовых ограждений установили на дорогах Подмосковья
Ростех попросил передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения
Гонорары Тарзана перестали быть тайной
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте