«Работа.ру»: 53% работников хотели бы знать зарплату начальников | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:27 «Работа.ру»: 53% работников хотели бы знать зарплату начальников

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Более 53% российских сотрудников признались, что хотели бы знать размер заработной платы своих начальников и коллег. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Около 32% опрошенных уверены, что их коллеги получают больше. При этом заработная плата сотрудников на аналогичной должности не отличается у 30% респондентов. Без информации о конкретных цифрах предпочли бы остаться 47% соотечественников.

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Отмечается, что 12% россиян считают приемлемой разницу в зарплате с начальником менее 10%.