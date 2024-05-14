«Работа.ру»: 53% работников хотели бы знать зарплату начальников | 360°

14 мая 2024, 14:27
«Работа.ру»: 53% работников хотели бы знать зарплату начальников
Более 53% российских сотрудников признались, что хотели бы знать размер заработной платы своих начальников и коллег. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».
Около 32% опрошенных уверены, что их коллеги получают больше. При этом заработная плата сотрудников на аналогичной должности не отличается у 30% респондентов. Без информации о конкретных цифрах предпочли бы остаться 47% соотечественников.
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Отмечается, что 12% россиян считают приемлемой разницу в зарплате с начальником менее 10%.
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