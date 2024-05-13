«Работа.ру»: 50% работодателей назвали октябрь лучшим месяцем для поиска сотрудников | 360°

Общество 13 мая 2024, 12:21 «Работа.ру»: 50% работодателей назвали октябрь лучшим месяцем для поиска сотрудников

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Более 50% российских работодателей признались, что лучшим временем для поиска сотрудников является октябрь. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Около 12% опрошенных компаний проголосовали за январь, 35% — за февраль, 44% — за март. Именно в эти периоды соискатели активно выходят на связь; также сказывается отсутствие сезона массовых отпусков.

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При этом почти 30% работодателей считают, что успешность поиска новых сотрудников никак не зависит от определенного месяца.