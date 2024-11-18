«Работа.ру»: 23% россиян берут дополнительные выходные для борьбы с выгоранием

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, как россияне справляются с выгоранием. Не предпринимают никаких действий 31% респондентов, сообщил RT.
А вот 34% участников заявили, что им помогает активное времяпрепровождение в свободное от трудовой деятельности время. Еще 30% выбирают отпуск как способ перезагрузки и восстановления сил.
Кроме того, 26% опрошенных видят выход в увольнении и ищут более гармоничное место для реализации личного потенциала. Берут выходные 23% респондентов. Как рассказали эксперты, такой вариант действительно помогает восстановить баланс между работой и личной жизнью.
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