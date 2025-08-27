Путин указал на нетипично жаркое лето для России
Путин отметил пиковые нагрузки для системы энергообеспечения из-за сильной жары
Жаркая погода летом создала дополнительную нагрузку на системы энергообеспечения. Об этом на совещании с членами кабмина в Кремле заявил президент России Владимир Путин в среду, сообщила пресс-служба Кремля.
«Вторая часть лета у нас была достаточно жаркая, для России такое бывает редко, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения», — отметил глава государства.
После этого Путин спросил главу Минэнерго Сергея Цивилева о текущей ситуации в сетевом хозяйстве.
«Провели дополнительные обследования сетевого хозяйства, в том числе с использованием тепловизоров, по результатам которых выполнили внеплановый ремонт и техническое обслуживание энергооборудования», — доложил он.
Цивилев добавил, что в период пиковых нагрузок проведение ремонтных работ исключено, чтобы вся мощность поступала для экономики.
Ранее россиян предупредили об аномальной погоде на выходных.