Путин рассказал о рождаемости в России строкой из советской песни

Нехватка женского населения наблюдается в России, поэтому слова известной советской песни «Стоят девчонки» о «девяти ребятах на 10 девчат» стали уже неактуальны. Об этом во время совещания по социальным вопросам заявил президент Владимир Путин .

«Помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят в сторонке, потому что „на 10 девчонок, по статистике, девять ребят“. Я понимаю, что статистика у нас как раз поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин», — сказал он.

Информацию подтвердила и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она рассказала президенту о том, что в прошлом году в России родилось больше мальчиков, чем девочек (51,5%).

Голикова связала проблему нехватки с двумя демографическими волнами, которые повлияли на резкое сокращение количества женщин репродуктивного возраста, — периодами Великой Отечественной войны и 90-х годов.

Совещание было посвящено вопросам здравоохранения и демографии. В рабочей встрече, помимо Путина и Голиковой, приняли участие министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что действенным стимулом для улучшения рождаемости в стране может стать удвоение материнского капитала при рождении второго ребенка в течение трех лет после первого.