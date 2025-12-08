Путин предложил разработать меры для поддержки ответственного отцовства

В России необходимо продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства. Об этом на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что основой семьи является взаимное уважение родителей и их участие в воспитании детей.

«Поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства», — отметил глава государства.

Российский лидер предложил сделать так, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах и уделяли больше времени воспитанию детей. Речь идет также о том, чтобы отцы вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье, добавил Путин.

Ранее президент анонсировал увеличение выплаты, которую работодатели могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка. С 1 января 2025 года она вырастет до одного миллиона.