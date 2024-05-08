Путешествие как память. Поезд «Ко Дню Победы» отправился из Москвы в Волгоград | 360°

Общество 08 мая 2024, 19:23 Путешествие как память. Поезд «Ко Дню Победы» отправился из Москвы в Волгоград Поезд «Ко Дню Победы» отправился из Москвы в Волгоград Телеканал «360»

Читать 360 в

«Федеральная пассажирская компания» запустила туристический поезд «Ко Дню Победы». Состав отправился из Москвы в Волгоград 8 мая. Путешествуют на нем более 400 человек. Провожали людей с музыкой — на перроне исполнили легендарную «Катюшу».

В Волгоград туристы прибудут 9 мая и смогут отметить один из главных праздников страны в городе с героическим прошлым. Именно здесь прошла Сталинградская битва — одно из решающих сражений Второй мировой войны. Увидеть эти места каждый год приезжают около миллиона человек.

Реклама

«Мы из Подмосковья. Решили показать ребенку город Волгоград — он очень хотел там побывать именно в день Победы, посмотреть на эту красоту и отдать память предкам за такой подвиг», — поделилась Любовь, одна из пассажирок поезда.

Еще одна туристка рассказала, что давно хотела увидеть Мамаев курган. Вместе с близкими стали планировать поездку, зашли на сайт РЖД и увидели информацию об этом поезде.

«С удовольствием решили на нем попробовать проехаться», — добавила женщина.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Рейс рассчитан на три дня. Пассажиры успеют увидеть памятник «Родина-мать зовет!», побывать в музее-панораме Сталинградской битвы, подняться на вершину Мамаева кургана, прогуляться по набережной и посетить множество других интересных мест и новых точек притяжения.

В дополнение к билету можно приобрести турпакет: с экскурсиями, трансфером к туристическим объектам и питанием. Кроме того, есть возможность покупки отдельных экскурсий у проводников поезда.

Ехать пассажиры будут ехать в действительно комфортных условиях. Поезд не просто так называют «отель на колесах».

«Все вагоны современные, оборудованы биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств, кондиционерами. Кроме того, в составе поезда есть вагон-ресторан для того, чтобы путешественники могли быть обеспечены питанием в пути следования», — отметил заместитель генерального директора ФПК Николай Абрамов.

Обратно на Павелецкий вокзал поезд прибудет 10 мая.