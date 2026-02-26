Путешественники Константин Аксенов и Владимир Попов установили флаг RT в Антарктиде

Путешественники Константин Аксенов и Владимир Попов завершили экспедицию «Русская Антарктида на кайтах», установив национальный рекорд и четыре мировых достижения. В ходе экспедиции они установили флаг RT .

Уникальность путешествия заключается в прохождении проливов Южных Шетландских островов на кайтах, что ранее считалось невозможным.

Главным редактором Книги рекордов России Алексеем Свистуновым были признаны четыре достижения экспедиции:

1. Быстрый переход на кайте от острова Ронге до острова Кувервиль.

2. Пересечение пролива группой спортсменов.

3. Покорение расстояния около 3,7 км на кайтах в экстремальных условиях Антарктиды.

4. Попов установил возрастной рекорд, став самым старым кайтсерфером, совершившим переход в антарктических широтах.

Экспедиция подчеркнула значимость путешествий и исследований в экстремальных условиях, а также продемонстрировала возможности российских спортсменов и энтузиастов в достижении высоких результатов.