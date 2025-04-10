Публицист Ольшанский заявил об опасности беспилотных грузовиков

Публицист Дмитрий Ольшанский в своем выступлении на радиостанции Sputnik обсудил риски, связанные с использованием беспилотных грузовых автомобилей.
Напомним, 9 апреля на Центральной кольцевой автодороге Подмосковья началось тестирование автономных грузовиков. Специалист выразил обеспокоенность поведением таких машин в непредвиденных обстоятельствах.
«Самолет хотя бы летит в пустоте — это не автомобиль в потоке, на трассе. Что он будет делать в такой ситуации?» — высказался эксперт.
Публицист также акцентировал внимание на значимости человеческого фактора, способного предотвратить аварии благодаря своевременной реакции водителя.
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