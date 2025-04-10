Публицист Ольшанский заявил об опасности беспилотных грузовиков

Напомним, 9 апреля на Центральной кольцевой автодороге Подмосковья началось тестирование автономных грузовиков. Специалист выразил обеспокоенность поведением таких машин в непредвиденных обстоятельствах.

«Самолет хотя бы летит в пустоте — это не автомобиль в потоке, на трассе. Что он будет делать в такой ситуации?» — высказался эксперт.

Публицист также акцентировал внимание на значимости человеческого фактора, способного предотвратить аварии благодаря своевременной реакции водителя.