Психотерпевт Крашкина: бодипозитив полезен для тех, кто переживал травмы

Она подчеркнула, что бодипозитив может служить мощным инструментом для обретения уверенности и защиты от внешней критики, однако забвение здоровья и стремление к самосовершенствованию лишает это движение своей пользы.

По словам Крашкиной, бодипозитив помогает многим людям справляться с давлением навязанных обществом стандартов красоты. Особенно это актуально для тех, кто в детстве подвергался насмешкам из-за своей внешности. Принятие себя таким, какой есть, позволяет восстановить утраченную уверенность и создать своеобразную «броню» против боли и осуждения.

Кроме того, бодипозитив полезен для тех, кто переживал травмы, связанные с буллингом или дискриминацией. Идея ценности собственной личности независимо от внешних параметров становится важным этапом на пути к эмоциональному исцелению.

Психотерапевт также заметила, что бодипозитив может выступать в роли защитного механизма, помогающего человеку сосредоточиться на позитивных аспектах своего тела вместо концентрации на негативе.