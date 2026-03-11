Психотерапевт Соркина предупредила о рисках игры в «диагнозы»

Раньше считалось нормой обращаться к врачу только при наличии серьезных проблем. Сегодня же многие приходят с готовым диагнозом, найденным в интернете. Об этом рассказала психотерапевт Зоя Соркина в комментарии для RuNews.24.ru .

Эксперт подчеркнула, что в публичном поле стало слишком много информации, которая подается без должных оговорок. Люди начинают примерять на себя состояния, описанные в постах инфлюенсеров, и видеть у себя признаки различных заболеваний.

По мнению Соркиной, причина такой моды кроется в психологии идентичности. В условиях тотальной унификации людям хочется быть особенными, а диагноз может восприниматься как подтверждение уникальности.

Играя в «диагнозы», люди рискуют оказаться в ловушке гипердиагностики. Когда пациент сам ставит себе депрессию из-за трех дней хандры, он обесценивает страдания тех, кто действительно болен. Главная опасность заключается в том, что, поставив себе «диагноз», человек перестает работать над собой и не решает реальные проблемы.