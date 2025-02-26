Психотерапевт Пережогин поддержал предложение о замедлении компьютерных игр

Врач-психотерапевт Лев Пережогин в разговоре с Национальной Службой Новостей поддержал предложение депутата Государственной думы Нины Останиной замедлять компьютерные игры для борьбы с детской игровой зависимостью. Такая практика успешно применяется в Китае.

Пережогин отметил, что зависимость формируется быстро, особенно у детей с патологиями. Специалист призвал родителей контролировать время, проводимое детьми за играми. Для этого ребенку можно устанавливать ограничения экранного времени.

Причины зависимости кроются в аддиктогенном потенциале игр, которые вызывают эйфорию и чувство всевластия, добавил доктор.