Психотерапевт Пережогин поддержал предложение о замедлении компьютерных игр

Врач-психотерапевт Лев Пережогин в разговоре с Национальной Службой Новостей поддержал предложение депутата Государственной думы Нины Останиной замедлять компьютерные игры для борьбы с детской игровой зависимостью. Такая практика успешно применяется в Китае.
Пережогин отметил, что зависимость формируется быстро, особенно у детей с патологиями. Специалист призвал родителей контролировать время, проводимое детьми за играми. Для этого ребенку можно устанавливать ограничения экранного времени.
Причины зависимости кроются в аддиктогенном потенциале игр, которые вызывают эйфорию и чувство всевластия, добавил доктор.
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