Психотерапевт Мартынов: спортивные и ролевые игры помогут укрепить связь малыша с родителями

Основа эмоционального благополучия ребенка — это правильно организованные отношения с родителями. Об этом рассказал психотерапевт и основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов в беседе с « Известиями ».

По его словам, взрослые могут потерять связь с детьми из-за проявления обиды или гнева. Для восстановления контакта в таком случае потребуется время.

«Тут важно научиться саморегуляции своих эмоций, чтобы не передавать свои внутренние переживания ребенку. Восстановление взаимосвязи должно быть бережным и учитывать актуальные потребности ребенка», — заявил врач.

Так, маленькие дети, добавил эксперт, нуждаются в развлечениях. Укрепить эмоциональную связь малыша с родителями помогут ролевые или спортивные игры, отметил Мартынов.