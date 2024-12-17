Психотерапевт Мартынов: при постановке целей на Новый год важно заменить негативные установки позитивными

Многие люди в конце года подводят итоги и ставят цели. Особенно важно похвалить себя за успехи и отметить все достижения уходящего года. Об этом заявил психотерапевт Сергей Мартынов в разговоре с «Известиями».

Специалист посоветовал, выявить негативные установки и заменить их позитивными во время постановки целей и задач на наступающий год. Отмечается, что эти установки могут проявляться в качестве внутренних диалогов. Зачастую они мешаю человеку двигаться по направлению к желаемым результатам, добавил Мартынов.

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