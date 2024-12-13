Психотерапевт Крашкина: восприятие пятницы 13-го числа зависит от внутреннего состояния

Если человек находится в гармонии со своими эмоциями, то пятница, 13-е, может принести удачу и радостные моменты. Об этом рассказала психотерапевт и кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО .

По ее словам, не существует способов «обхитрить» «день неприятностей». Восприятие событий зависит от уровня самооценки, психологического состояния и уверенности в себе.

«Если человек истощен или испытывает стресс, любое событие, будь то пятница 13-го, экзамен или сложное общение, станет для него более напряженным», — пояснила медик.

Она также напомнила, что с трудностями можно столкнуться в любой день. Однако в таком случае фокус внимания смещается на поиск причин, добавила газета «Петербургский дневник».